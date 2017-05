La storia degliha origini nobili e lontane. Dal 2003, con perseveranza, la band romana ha resistito ai vari cambi di line-up e, nonostante una prolificità non proprio di prim'ordine, grazie al contributo di(pienamente convinta della bontà della proposta musicale) e di cantanti esterni (un nome a caso:) è sempre riuscita a sfornare album convincenti.Questa voltavede dietro al microfono l'instancabile, perfettamente calato nel ruolo di cantante heavy/neoclassico richiesto dalla band.attacca con ildiprima di sfociare in una bella cavalcata di memoria Royal Hunt consempre impressionante e sugli scudi.riecheggia soluzioni zeppeliniane ma evolve rapidamente in un terzinato dai tratti epici e progressivi, mentrenon può non ricordare i gloriosi Rising Force di(nonostante alcune timide concessioni moderne).deve molto ai Rainbow die prelude alla riuscita, che parte dalladi(con la spavalderia della Trans-Siberian Orchestra) per diventare un brano hard rock tirato e godibile.è un episodio più soft, sulla falsariga delle struggenti ballad di, e spicca per l'intermezzo preso in prestito dall'di. Pervale il discorso fatto per, così come per la cadenzata, testosteronica quanto basta e con l'hammond diin evidenza. Toni futuristici, parti strumentali al fulmicotone e cantati di chiara matrice Dio caratterizzano, prima della conclusiva, mid-tempo semplice e coinvolgente che però "sa poco" di finale.Della serie:. Mezzo punto in più per l'ammirevole determinazione del combo.