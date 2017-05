sta investendo molte risorse in quello che una volta veniva definito "Christian metal" e che oggi, a mio avviso, è qualcosa di leggermente diverso perché più consapevole e meno "nicchia di mercato". A Natale 2015 abbiamo ascoltato Enzo And The Glory Ensemble , poi alcuni mesi fa è stata la volta degli S91 e ora, a cavallo di Pasqua, eccoci al cospetto di questi giovani e promettenti(talentuoso tastierista e mastermind del progetto) ringrazia Dio per il dono della musica con queste dodici tracce di power metal sinfonico ispirate alle band simbolo della Finlandia di fine Anni Novanta (per intenderci Nightwish, Sonata Arctica e Stratovarius).Dopo la breveè la volta di, song che deve molto alle band di cui sopra in cui fa il suo ingresso il cantante, autore di una prova discreta ma non impressionante per tutta la durata del full-length (mixato dal fido).spicca per il bel duetto trae anticipa, ballad folk/acustica con un altro bel solo del tastierista. Nessuna sorpresa anche nella successiva, dall'interessante intermezzo organistico, mentreè un vero e proprio tributo alla band di(anche nella performance vocale). Inè co-protagonista condi un brano dove è ancoraa distinguersi con le sue timbriche più progressive e meno scontate. La riuscita titletrack, dove dense partiture strumentali contrastano con linee melodiche semplici e orecchiabili, sfocia nella meno interessante(i synth di matrice dance non ci stanno un granché), prima della prolissa. Il finale è lasciato all'accoppiata: la prima è un'altra piacevole ballad con il pianoforte in primo piano; la seconda è una cover dei Mehida (band dell'ex-Sonata Arctica) che per sonorità e arrangiamenti ci fa fare un tutto negli indimenticati Anni Novanta italiani (penso ai Labyrinth).è uno di quei dischi dove il messaggio "va oltre" la semplice musica. Tanto basta per premiarlo.