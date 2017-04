Ad un anno esatto dalla pubblicazione di “” tornano a farsi sentire i, realtà ormai più che consolidata della scena thrash metal italiana, e lo fanno con quello che può essere considerato, a tutti gli effetti, un divertissement, un EP di sei pezzi.In apertura troviamo la titletrack, che è anche l’unico inedito presente su questa release. Si tratta di un ottimo pezzo thrash in pieno stile, potente, vario e ottimamente suonato ed interpretato dai nostri, che, se mai ce ne fosse bisogno, dimostrano ancora una volta di essere assolutamente all’apice della scena nostrana. È poi la volta di “”, che non è altro che una versione con testo in italiano di “”, già presente su “”, secondo album del 2014. Chiude la prima parte dell’EP una cover, anche questa non inedita, in quanto già presente sul demo del 2009 “”, di “” dei Dead Or Alive, riproposta qui in versione ultra thrash, un esperimento divertente e decisamente riuscito.La seconda parte del dischetto è invece dedicata esclusivamente a brani live, ottima dimostrazione di come la band riesca, anche on stage, a non perdere un’oncia della propria potenza. I pezzi funzionano alla grande anche in sede live, lo provano perfettamente “”, “” e “”, che ci consegnano una band in forma veramente smagliante.Non c’è molto altro da aggiungere, come sempre in questi casi. Si tratta di un EP di transizione che laha deciso di licenziare in attesa del prossimo full length dei nostri. Se le premesse sono quelle espresse nella già citata “” ci sarà di che divertirsi con il prossimo disco dei ferraresi. Come dissi in fase di recensione del loro esordio i punti di forza deisono una maturità compositiva non comune, un’attitudine tangibile e un cantante vero. A differenza di tanti loro giovani colleghi non si sono limitati ad indossare jeans attillati e scarpe da ginnastica alte. Isuonano davvero, ascoltare per credere…