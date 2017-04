è il capolavoro metal dello scorso marzo e si candida a opera [new] death dell'intero anno in corso.Parolaccione a parte, siamo di fronte ad una band tanto giovane quanto matura.I bostoniani- suonano più di quanto serva per annoverarsi tra band yper-tecniche dal "pantone di The Sound of Perseverance"- sperimentano talvolta troppo (zappa / pryapisme)- accademizzano bridge prog che nemmeno i cinici ehm volevo dir i Cinesi, in Sudan,- urlano voci degne di note e di spettri... atomici.Gli assoloni mettono in cifra la superiorità manifesta, mai pacchiana, del combo.La forma canzone è salvaguardata (quasi sempre) e la resa estetica del platter è imparagonabile con le altre uscite analoghe.Intelligenza strumentale e forza adamantina sono le matrici da cui orientarsi in questo magmaHORSESTANCEbuongiorno amerigaACT, RE-ENACTla canzone che, vorrebbero almeno una volta, suonare tutt*BUILT UPON THE GRAVE OF HE WHO BENDSchitarre ciniche in un sommergibile che sperona Atlantide (capolavoro)ANY PROMISEFuria dell'Est europa che si tramanda di padre in figlio, trame inauditeCOLD REPEATERnon correrci se non si porta un venti % di DNA kenYotaREPRISEquattro tasti in testaMOONBRED CHAINSuniche tracce di ridondanza in una scrittura atomicaDO NOT DEVIATEcapolavori come sopra ma diVersi (Mike dei Bloodbath si rivolta in giardino?)SPIDER SONGadatta a chi patisce le gotturalità: alla fine ci sentirà sciamani cheosannano pupazzi teneri come SoenTRAVELING THROUGH ABYSSse sei di Roma e 'tiri mancino', se danzi come un circense con, converrai che i filtri di questa T.T.A. siano fondamentali quanto gli stent coronariciENOUGH FOR ONEla più Red Harvest "che è meglio! (Puffi Speleologi)