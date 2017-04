Già da come si sviluppa l'opener "", e soprattutto per come si chiude, ecco cancellare ogni dubbio: glisono tedeschi.Infatti, arrivano da Attendorn (nella Renania Settentrionale-Vestfalia) e musicalmente si muovono lungo un Power & Heavy Metal articolato, frenetico e che non rinnega passaggi thrasheggianti ma anche aperture melodiche, sulla scia di Brainstorm e Angel Dust, ma anche U.D.O. e Rage.Attivi da quasi vent'anni, anche se inizialmente sotto il nome Anthem, gli, hanno realizzato solo quattro album, di cui "" è l'ultimo, uscito per la, e ovviamente anche quello più rappresentativo dello stato di forma di questo quartetto, visto che segue a dieci anni di distanza il precedente "Sudden Awakening".Qualche buono spunto qua e là non riesce a lasciare il segno, sia per un songwriting non particolarmente vincente sia per la prestazione del cantante (e chitarrista), piuttosto incolore, limiti ben evidenti nelle canzoni che si incontrano proseguendo con l'ascolto, nell'ordine "", "" e a seguire l'insipida power ballad "", dove provano, invano, a stupire piazzando sul finale un coro di bambini (un po' alla maniera di "They Want War" degli U.D.O.).Non che proseguendo le cose tendano comunque a migliorare, al più possiamo riconoscere alla quadrata "" di aver un buon piglio, ma poi un pastrocchio come "" (con gliche si ripetono incespicando pure sulla conclusiva "y"), oltre a mettere alla corda l'ugola di Heseler, punta nuovamente il dito sui difetti degli, che nell'occasione pagano dazio anche a livello di guitarwork.Un'occasione mancata.