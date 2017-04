esser giovani, parigini, sincretici...mescolare con parziale sapienza, Power of Omens & Meshuggah,è sinonimo di espressività spontanea o di carenza di coraggio?I clichè sono davvero "frutto" delle pressioni delle mature e adulte concezionidel mondo o i giovani scelgono di peccare di sterilità artistico-culturale?I canoni derivati dai Grandi Meshuggah e dai romboismi degli Zero Hourrischiano di contenere più dosi di problema rispetto a quelle di soluzione.La caratura del mentoring antibiotico è un bilico banalizzante e precipitoso.Mimesi a parte, in, tocca contare anche l'insorgenza della questione gotturale posticcia.Il cappello delle scelte vocali sottende necessità "generazionali" (attuali) di:- disinnescare un macHismo metallico (sapiosessuale)- render miti i flussi floreali, accoglienti, fusiformi (Ermes ^ Afrodite)Climi temperanti e cenni di lusso (remoti Fates e taluni Sieges Even- su tutti - ) compongono attraverso copertine austere e magnifiche, visioni astrali e loghi immobili la bontà sterile e le accezioni.Ascoltate il meglio die traete le vostre pindariche decisioniin merito al resto,al creato, al Bene (Carmelo) e alla necessità discolpire nuove metallurgie piuttosto che legare vecchie (banali) proposizioni.