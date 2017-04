Sempre bravi i. Dopo la ripubblicazione dia cura diqualche mese fa, è arrivato il momento per i nostri di una nuova prova sulla lunga distanza dal titoloL'abilità con cui il duo del New England riesce a toccare generi così distanti tra loro (new/dark wave, punk, post-rock, grunge, prog, folk, metal, e l'elenco potrebbe proseguire) è invidiabile ed è il vero punto di forza della loro proposta tanto coerente quanto eterogenea.Apre le danze l'elegante, a cavallo tra echi folk e decise sfuriate elettriche., dagli insindacabili connotati heavy, attacca come un brano dei Motörhead e sfocia nella riuscita, un po' hard, un po' new wave.unisce sapientemente sonorità sognanti e blast beat, e prelude all'elaborata, ponte ideale tra doom, grunge e dark wave. La struggentetributae anticipa la dinamica, che colpisce per il cantato estremo.sono due episodi più vicini al punk "nobile" die sfociano nella lunga, progressiva e simil-pinkfloydiana, degna conclusione dell'ennesima opera convincente della premiata ditta, per cui le recensioni stanno diventando sempre più superflue.Cos'altro aggiungere? Sempre bravi i...