Questo prodotto soddisferà gli amanti delle memorabilia underground. Glici presentano una collezione di demo e rarità dal titolo “che sono state scelte non solo tra le collezioni ufficiali del gruppo ma pare anche ascoltando i gusti dei fans.La prima parte di questa collezione include demos registrati nel 2007 con le prime 3 canzoni che sono le prime mai scritte dalla band nel 2006, le successive 5 registrate invece un anno dopo. Insieme, queste 8 canzoni compongono il classico debut album “” uscito nel 2007Queste versioni demo del debut album hanno subito diversi arrangiamenti e differenti vocals ma confermano tutte il classico trademark del gruppo, ovvero un doom molto cupo, lento, di sabbathiana memoria. Inutile estrapolare alcuni brani, l’album va assimilato nel suo insieme tra pezzi lenti e cadenzati, sferzate metal, accelerazioni, liriche catacombali e visioni esoteriche, il lavoro è molto lungo ( piu’ di un’ora di durata) e la maggior parte di pezzi dura piu' di 5/6 minuti.Durante la seconda parte di "" ci sono registrazioni che si alternano , come la versione dell’opener "," o "" . Merito alla Shadows Kingdom Records che ci ha fatto riscoprire piccole gemme di Doom Metal, che potranno forse annoiare chi non ama il genere per l’eccessiva lunghezza ed omogeneità delle tracks ma che farà la goia degli estimatori.