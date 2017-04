Credo di averlo già affermato in qualche altra occasione … non gradisco molto i“monotematici” e tuttavia se si tratta di riprodurre per intero un disco come “” (oltretutto nella sua versione più completa, quella licenziata su doppio…), non mi resta che apprezzare l’ennesimo “regalo” che ihanno voluto fare al loro affezionato pubblico.Registrato il 21 marzo 2015, durante il “rituale”al Center Parcs di Port Zélande, “” ci consente di (ri)scoprire un disco assai introspettivo, edificato su unlegato alla memoria e alla nostalgia (le “biglie” rappresentano una metafora del ricordo e dell’infanzia …) e molto coinvolgente per sensibilità armonica e tensione interpretativa.Non sempre adeguatamente amata dal popolo di, questa brillante testimonianza discografica targata 2004 rivive in una serata “magica”, restituendo all’ascoltatore tutta la sua carica interiore ed elegiaca, in grado di infondere un imponente trasporto emotivo attraverso melodie intensissime, che anche quando lambiscono l’accessibilità del("", "", "", ilvagamente alla Simple Minds di “” …) conquistano i sensi senza alcun retrogusto di stucchevolezza.In un programma di enorme suggestione complessiva non mancano i momenti maggiormente iridescenti e umorali (“”, la strepitosa”, "”, con il suo magistrale tocco Floyd-, mentre sono i Beatles “psichedelici” ad affiorare in “” e "s") ed è veramente difficile rimanere impassibili di fronte alla chitarra aggraziata e sempre ispirata di, alle tastiere policrome die alla voce di, autore di una prova intrisa die melodramma.L’aggiunta di due preziosi brani (la cupa e struggente “” e la pulsante amarezza di "”) da “” e dell’enfaticadi “e” (lavoro che, ricordiamolo, aveva subito un trattamento analogo in occasione dello stessodel 2013), arricchiscono un “viaggio mentale” contemplativo e onirico, decisamente appassionante, da consigliare anche a chi, eventualmente, avesse ancora qualche dubbio sul carisma e sul valore artistico di un gruppo che, anche grazie a cantanti a loro modo eccezionali, ha vissuto due esistenze distinte ed entrambe straordinarie.Il recente “” (per certi versi affine proprio a “”) ha dimostrato che la “seconda vita” deiè tuttora capace di vigore creativo ed espressivo, ma anche questo doveroso “ripasso” merita grande considerazione e un conseguente sforzo economico (magari un po’ più impegnativo del solito, scegliendo il formato in) … e facciamola “girare”economia!