, sesta prova in studio per i polacchi, non è semplicemente un album di death metal, è IL death metal come sempre dovrebbe essere.Quello che abbiamo tra le mani è, dunque, un manifesto. Il manifesto della morte.Tra le devastanti note del lavoro non troverete nessuna innovazione, nessuna soluzione stramba, nessuna concessione alla banalità: qui abbiamo solo ed esclusivamente odio.Odio vomitato dalla rabbiosa voce di unin forma strepitosa.Odio macinato dalla macchinache siede dietro il drum kit.Odio viscerale nel riffing contorto e satanico diOdio, odio e ancora odio.I Deicide, tanti anni fa, hanno indicato la via. I Behemoth hanno reinterpretato l'insegnamento in chiave black metal. Oggi glisono, senza se e senza ma, i massimi interpreti del genere: ascoltate con molta attenzione un brano strepitoso come, con il suo finale epico e gonfio, ancora, di purissimo odio, o la micidiale, che annichilisce con un rabbia sulfurea e sottilmente melodica, ascoltate ogni singolo passaggio di questo disco con attenzione, ascoltate la sublime tecnica strumentale al servizio della distruzione, ascoltate ogni assolo, ogni urlo... non troverete niente di fatto meglio.Questo è il metallo della morte.Punto.Di certo troverete qualcuno che bollerà il disco come manieristico e glicome gruppo di dinosauri: a noi di queste considerazioni non importa nulla e, con un ghigno malvagio stampato in faccia, ci lasceremo travolgere dalla inaudita violenza diIl disco death metal di quest'anno.