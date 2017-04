Con colpevole ritardo ci accingiamo a recensire questo quarto, atteso capitolo dei, super-trio formato da(King's X),(The Dixie Dregs) e(Dream Theater).Da sempre (e volutamente) "fuori dagli schemi", non nascondo di non essere mai andato "in brodo di giuggiole" per la loro proposta, fatta a mio avviso di composizioni non sempre all'altezza dei nomi coinvolti e sopra riportati.Questo, un concept sulla vicenda di "un profeta" in viaggio per salvare il mondo da sé stesso, scombina ancora una volta le carte in tavola con il suo mix di tracce brevi, essenziali, più vicine all'alternative rock o al grunge che alla musica che ci si aspetterebbe da tre pesi massimi del prog e della fusion. L'incipit soffuso diè ingannevole, dato che le chitarre dalle armonie ruvide dinon si lasciano attendere, con un piglio "sanguigno" enfatizzato dalla produzione "ultra-natural" e per niente artefatta (sempre a cura del chitarrista). Le atmosfere wilsoniane dipreludono a, brano tanto spacey/bluesy quanto rock, con il Taurus diprotagonista. I ritmi rimangono sostenuti con la successiva, prima dell'interessante, giocata sul contrasto tra strofe cervellotiche e ritornelli molto ariosi e melodici, con riusciti inserti tastieristici e curiosi incastri ritmici., groveggiante quanto basta, ci regala un buon solo di, mentre il riff dicontinua a ricordarmi qualcosa di già sentito supotrebbero rimandare al pop se non fosse per il rullante "killer" di(a mio avviso un filo troppo alto per tutta la durata dell'album), e anticipano, a tutti gli effetti una coda strumentale non proprio riuscita di, conpoco emozionante. L'avvolgenteci conduce alla conclusiva, altro episodio disorientante che riecheggia il grunge die soci.Niente da fare, anche stavolta "non è scattata la scintilla". Se non fosse per gli artisti di cui stiamo parlando il voto sarebbe quasi "regalato", ma come si può dare meno di così a? Io non ne ho il coraggio...