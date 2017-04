Prima di passare ad esaminare questo, secondo EP dei finnici, faccio qualche considerazione doverosa.Quando una band viene da Oulu sono istintivamente portato a darle credito: una cittadina che ha visto i primi vagiti dei sommi Sentenced non può tradire generando musica non di qualità.Un monicker con un gioco di parole talmente puerile (unire o non unire le 3 parole?) deve avere per forza una considerazione altissima del proprio valore, altrimenti il rischio di essere irrisa è molto alto.Infine se nel sito ufficiale dichiari al mondo di suonare melodic extreme metal non posso che vedere se bluffi o meno.Ebbene, nelle 4 tracce dile risposte suonano fortissime:e soci sono una band vera con tutti i crismi.Lo scream diè tagliente e spietato quasi come un Abbath d'antan, la sezione ritmica è di prim'ordine e la coppiaalterna riff glaciali a fraseggi melodici di qualità.Il platter ha idealmente due tipologie di brani: l'openere l'ipnotica e martellantesuonano come gli Slayer dei primordi (quelli di "Hell awaits" e "Show no mercy" per intenderci) in versione iper-vitaminizzata nei suoni e nella voce corrosiva quanto mai.edinvece faranno felici i fans di un certo tipo di black atmosferico in quanto alla voce in screaming, ai blast beats vorticosi ed alle chitarre "ronzanti" affiancano rallentamenti improvvisi ed intermezzi strumentali più marcatamente melodici e d'atmosfera.Un lavoro promosso anche grazie all'ottima produzione (che fa tutta la differenza del mondo anche e soprattutto in proposte estreme) e che ovviamente genera una grande attesa per il primo album "vero" della band. Dopo 7 anni di carriera questi ragazzi scesi dal profondo nord lo meritano davvero