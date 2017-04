true norwegian black metal!

Ufficialmente sciolti nel 2013, un anno dopo la tragica scomparsa di(in arte) chitarrista e bassista della band, i norvegesi"tornano" sul mercato discografico con, un album che la casa discografica, la, definisce, ovviamente aggiungo io, il canto del cigno per uno dei migliori rappresentanti del true norwegian black metal... al di là delle classiche "sparate" di marketing, la verità è che questo album, composto da brani che sono sostanzialmente riproposizioni di materiale demo, è un prodotto destinato, solo ed esclusivamente, a chi è rimasto ai primissimi anni '90 quando in Norvegia si bruciavano le chiese e si registrava, con i piedi, una manciata di lavori che sarebbero poi entrati nel mito.L'ascolto diporta, inevitabilmente, alla mente i Darkthrone di "Under a Funeral Moon" o "A Blaze in the Northern Sky": stessi suoni, stesse strutture, stesso tutto in pratica.Peccato che inon siano i Darkthrone però e peccato che questa musica, ormai, tutto quello che doveva dire lo ha già detto.Al netto di quanto appena scritto, considerando che io sono un buono e cerco sempre di vedere del buono in tutto, aggiungo che il duo (completato dal cantante/batterista) riesce (riusciva) a creare le giuste atmosfere, soprattutto nei pezzi lenti che sono certamente i migliori, e che sembra(va) credere realmente in quello che fa(ceva), adorazione di Satana compresa.Riassumendo il tutto in poche parole non posso che concludere con:Vi basta?