Definiscono la loro proposta ”” e già da questa catalogazione, intesa a sfrondare di seriosità un genere musicale spesso eccessivamente, i veronesiostentano un approccio ironico alla materia, utilizzando le “armi” della satira e della parodia per fornire all’astante un’immagine piuttosto efficace della disgregata realtà sociale, politica e culturale in cui viviamo.All’interno di quest’universo grottesco e “fantozziano”, dove il sorriso ti conduce a riflettere sul conformismo comune e sulle meschinità di una società affetta da conflitti, distorsioni e da una forma diffusa di becera demagogia, si muovono musicisti alquanto preparati e ispirati, capaci di rivolgersi alla migliore stagione del “pop italiano” degli anni settanta (PFM, Banco Del Mutuo Soccorso, Delirium, …) senza lasciarsi affossare dal peso di cotanto patrimonio o cedere a tentazioni virtuosistiche, pur mantenendo saldi i principi creativi tipici del settore.Un“progressivo” dai contorni classici, dunque, ma anche pragmatico e “reale” (o forse sarebbe meglio dire “surreale”), che dietro all’apparente “leggerezza” nasconde un impatto comunicativo ben superiore a moltitanto roboanti quanto retorici.”, attraverso unsuddiviso tra sogno e coscienza, si rivela un ascolto piacevole e coinvolgente, subito illuminato dalle pulsazionidi “” e dalle atmosfere mutevoli di “”, ricche die tensione espressiva.Si prosegue con le vibranti vicendedi “”, in “” il gruppo solca strutture armoniche maggiormente intimistiche (adatte al tema del brano, in cui si esprime l’atavico senso d’inadeguatezza dell’artista, dibattuto tra critica e pubblico, frustrato dalla difficoltà di far comprendere la sua opera e riceverne un’adeguata gratificazione), in contrasto con il clima giocoso di “”, una sorta di “filastrocca evoluta” a cui contribuisce pure, il figlio di quattro anni del valorosodellaveneta”, dedicato alla drammatica e infinita questione Palestinese, con le sue citazioni implicite ed esplicite (l’, con le parole di, rievoca fatalmente gli Area di “”, mentre nel prosieguo del pezzo è palese il fugace omaggio ai Deep Purple di “” ...) e una tessitura sonora variegata e densa di emozioni profonde, è un momento di grande magiae il medesimo appellativo va concesso anche a “”, frammento dall’andamento magnetico ed epico che affronta il tema del decadimento psico-fisico dell’essere umano, qui testimoniato dai molti ocelli di un ragno, insolito spettatore del lento e inesorabile trascorrere del tempo.Un disco che si colloca con autorevolezza ed eccellenza nel solco della grande tradizione italica del settore e allo stesso tempo è perfettamente inserito nell’attualità di un mondo purtroppo anestetizzato, ipocrita e assurdo, confidando che non sia l’unico possibile e che l’umorismo, la musica e l’arte in generale possano essere risorse importanti per provare a renderlo un po’ migliore o quantomeno differente … bravi