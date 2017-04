I greci, giunti allo loro terza release ufficiale, non hanno spostato di una virgola ( purtroppo, mi viene da dire ) le coordinate del loro sound.Non potendo proporci altro che classico thrash metal, lo fanno in modo pesante e monotono, con un songwtiting privo di spunti di vero interesse ed infatti il terzo lavoro del quartetto ellenico scorre via facendo molti prigionieri ahimè.E' un mix di influenze provenienti da Exodus, Metallica, Overkill ed il discorso finisce qui; le canzoni sono tutte tirate, ma suonano davvero troppo uguali le une alle altre ed il vero problema è la mancanza totale di personalità o di un qualsivoglia spunto originale.Tecnicamente il Thrash del combo è anche discretamente suonato e adeguatamente prodotto ma che senso puo' avere ascoltare loro quando i padri putativi ( leggi i gruppi sopra) hanno fatto tutto già prima e meglio di loro?Rimandati a settembre...