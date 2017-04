, omonimo EP di esordio per questo gruppo inglese del quale non è dato sapere assolutamente nulla, viene rilasciato sotto forma di cassetta dalla attentissima, etichetta che dimostra di avere, come sempre, un eccellente fiuto in fatto di metal estremo.Sebbene abbiamo tra le mani solo quattro brani, per meno di mezz'ora di musica, appare evidente, infatti, il talento degli inglesi per un black metal dal taglio atmosferico e melodico che riesce, deliziosamente, a coagulare la scuola scandinava dei primi anni '90 con le più moderne evoluzioni del genere come se i Wolves in the Throne Room si mettessero a giocare con le atmosfere burzumiane e i gelidi intrecci di chitarra alla Dissection senza dimenticare la lezione impartita da gente come gli Altar of Plagues.Il risultato, come avrete capito, è altamente intrigante: i, forti anche di un ottima registrazione, scrivono ed arrangiano brani formalmente perfetti, in bilico tra dissonanze e splendide armonie sinistre, lunghi ma mai tediosi e con quel sapore vagamente "retrò" che ho trovato davvero perfetto nel dare un'anima ad un EP sorprendente per qualità e cura dei dettagli.Appare chiaro, ascoltando l'album, che i musicisti coinvolti siano dotati di una buonissima tecnica individuale e che siano abili nel creare atmosfere notturne e desolate senza rinunciare ad una buona dose di cattiveria, giungendo, per tanto, ad un bilanciamento quasi perfetto tra le varie sfaccettature del loro suono, a prescindere dai momenti più marcatamente ambient o più canonicamente "neri".Come dicevo poc'anzi, siamo al cospetto di solo quattro brani, ma le premesse per avere un gruppo di primo piano nella scena estrema, non solo inglese, ci sono davvero tutte e quindi esorto i più attenti tra i nostri lettori a procurarsi una copia di questo EP... ah, ne esiste anche una versione digitale, quindi se non avete un impianto per riprodurre le cassette non temete!