nascono dalle ceneri dei Sister Sin, scioltisi nel 2015 dopo 13 anni di attività. La storica singer Liv Sin esce ad Aprile 2017 con il debut album”, prodotto da Stefan Kaufmann e Fitty Wienhold (Udo, Accept) ed indubbiamente l’influenza dei gruppi di appartenenza dei produttori si fa sentire fortemente nella direzione musicale del disco. Un power metal veloce in alcune tracce ( l’opener “” ), piu’ cadenzato in altre ( “), con una spuzzata di riffami e blastbeat vagamente Black Metal ( “” ) e l’aggiunta di una ballad sul finale “. Insomma, il lavoro è ben suonato e prodotto, la voce di Liv Sin è forte, potente, è una delle migliori female-vocals in circolazione a mio parere ed il prodotto puo’ sicuramente piacere ai “defenders” che amano gli Accept o i Judas Priest dato che qui l’impronta Metal è piu’ evidente rispetto ai lavori coi Sister Sin, piu’ hard rock, tuttavia alla fine dell’ascolto si ha certa sensazione di incompiutezza dovuta al fatto, credo, che il songwriting non brilla certo per originalità, le melodie sono si rocciose, ma prevedibili, in alcuni casi (“” che vede Jyrki dei 69 Eyes a supporto delle vocals, il chorus è ripetuto all’infinito ), in altri (“”) la componente catchy diventa un po’ stucchevole, e il lavoro alle chitarre da parte dei volonterosi Chris Bertzell e Patrick Ankemark non è certo trascendentale. Un discreto cd che probabilmente ascolterete un po’ di volte e poi riporrete nella custodia … un po’ poco …