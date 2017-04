Con i loro precedenti lavori, glinon avevano fatto breccia, almeno da queste parti, e ci provano ora con il nuovo "", dove ritroviamo la stessa line-up che aveva inciso "Echoes of a Lost Paradise", quindi fronteggiata dal nuovo cantanteDopo l'intro, ci aspetta una bella partenza e finalmente una doppietta di brani, "" e la stessa titletrack, dove i bavaresi riescono a unire un bel tiro a una freschezza compositiva che spesso era mancata loro in passato. A spezzare l'armonia appena creata, arriva però "", pretenziosa, tra le sue tentazioni ammiccanti, corali e un’aggressività appena abbozzata. Pur più quadrata e martellante, "" non riesce a raddrizzare la rotta, perché pur mostrando i denti e qualche grugnito a livello vocale, scorre via innocua. Il medesimo effetto che suscita "" che, con quella voglia di farsi piacere, in un mix di Iced Earth e Blind Guardian, e tanto di guitarwork maideniano, suona piuttosto raffazzonata. E lo stesso può dirsi per le seguenti "" e "" dove gliprovano a far convogliare un po' di tutto, con risultati mediocri.Parrebbe che dopo un discreto inizio l'album abbia quindi preso una brutta piega, con la formazione tedesca in balia della voglia di mostrare di essere in grado di svariare e di uscire dai limiti del Power Metal Teutonico, peccato che lo facciano claudicando e con poca convinzione.Non credo sia un caso che le cose migliorino un po' con i chiaroscuri di "" e la cavalcante "" e anche nella conclusiva "" dove su un tessuto connettivo piuttosto classico vengono piazzati alcuni passaggi cantati in growl.Meno legati alla tradizione rispetto al proprio passato, i nuoviinglobano influenze Gothic, qualche accelerazione thrashy qua e là, pure delle Death Metal vocals, in un mix che sembra alquanto forzato e rabberciato.