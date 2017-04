No, prevengo le vostre obiezioni, non avete sbagliato sito nè chi vi scrive è stato folgorato sulla via di Damasco: questa introduzione è però obbligatoria per capire chi siano questi 5 bravissimi musicisti belgi e quale sia la loro proposta musicale.significa in greco appunto "sesto giorno", il periodo in cui secondo la Bibbia Dio fece l'uomo, ponendolo al vertice della creazione e donandogli il dominio su tutta la terra e le sue creature; e l'umanità tutta (piuttosto che Dio, nel quale il combo dice apertamente di non credere) è argomento centrale e cardine delle liriche della band in questo, loro secondo full length.Umanità che, sebbene sia stata riempita di doni e posta in un Eden, si è certamente evoluta nel pensiero creando meraviglie ma per la sua medesima egoistica e parassitaria indole sta causando la sua distruzione insieme a tutta la terra ed i suoi abitanti.L'uomo per gliè la più pericolosa creatura del pianeta, manipola a suo piacimento ogni cosa incurante delle conseguenze, ergendosi di fatto a dio di sè stesso.E' questo l' "Illuminismo" del titolo, non un cammino verso un grado più alto di conoscenza quanto piuttosto una progressiva sostituzione delle leggi naturali e divine con quelle che soddisfano ogni istinto e desiderio umano, non importa a quale costo.Ed il loro death metal velato di melodie malinconiche esprime perfettamente tutto questo:è un calderone ribollente in cui glimettono a nudo le miserie dell'umanità, e lo fanno utilizzando alla grande i capisaldi del genere. Una sezione ritmica scandita dalla impeccabile quadratura del drummere del bassistache tesse la base ideale per i ricami della coppia d'ascee per la voce diin grado di eseguire growl e clean con la stessa disinvoltura.Dacon il suo ammiccare agli Anterior si passa alla bellissimache, con il classicissimo tupa-tupa svedese unito ad un ritornello implacabile, si preannuncia una bomba in sede live, via fino addal riffing trascinante a, sino ai ritmi à la Running Wild diin un crescendo di ottimo livello e privo di pause (forse fatto salvo per l'insipida, troppo scolastica e monotona) che culmina nella conclusivaDopo un'intro nella quale melodie siderali ed onde del mare si fondono, glispaccano veramente il fondoschiena urlando tutto il loro disprezzo per l'arroganza umana.Musicalmente questopotrebbe passare sotto silenzio, confuso tra le molteplici uscite dozzinali del genere ma, se avrete la fortuna di imbattervene, farete fatica a toglierlo dal lettore e dalle vostre teste.Ascolta