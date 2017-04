Fuori piove a dirotto, una nebbiolina sinistra improvvisamente avvolge la mia dimora montana e i lampi illuminano a sprazzi la stanza … a commentare adeguatamente un’atmosfera suggestiva e ben poco primaverile, “”, un impressionante grumo di, che in oltre tredici minuti di musica stordisce, inquieta e affascina in maniera veramente potente e profonda.Basta un ascolto all’intero “” per rendersi conto che il brano appena citato non è una fortunosa “anomalia” e che anche il resto del programma pone l’esordio deitra le migliori uscite recenti in fatto dioscuro, pesante e allucinogeno.Contribuire in maniera creativa e credibile a una categoria artistica “rigorosa” come questa non è mai un’impresa facile e se i veronesi riescono nell’intento è soprattutto grazie alla loro notevole cultura e a importanti trascorsi più o meno “underground” (neldel gruppo ci sono Aneurysm, Gen Marrone, Elicotrema, Mr. Wilson e Tokio Conspiracy), fondamentali, credo, per mescolare Black Sabbath, Electric Wizard, The Melvins, Saint Vitus, Sleep e Cathedral non limitandosi, come spesso accade, a una rilettura “precisa” e magari un po’ sterile delle fonti ispirative.Neldeici sono icavernosi, le digressioni lisergiche e le massicce pulsazioni ipnotiche, e cioè gli ingredienti indispensabili ad attrarre un sostenitore del settore, ma il tutto è trattato con una giusta dose di eclettismo e temperamento, tanto da lasciar trasparire segnali evidenti di un’alterazione stilistica che, pur senza “rivoluzionare” il genere, è in grado in qualche modo di superarne i rigidi schematismi.Piace, in questo senso, l’uso, sebbene abbastanza sporadico, degli effetti elettronici e la voce di, capace di accompagnare molto efficacemente l’astante in quest’universo immerso in un vortice di acido, frustrazione e redenzione.Nell’albo troverete dunque anche i monoliti morbosi e rumorosi “” e “”, la melodia magnetica e abissale di “”, le bordate Sabbath-di “” e le traiettorie orbitali di ””.La litania tormentata e algida di “” mette in evidenza un altro momento di livello superiore, mentre le scorie di mortiferorilevabili in “” e nella appena meno opprimente “” aggiungono ulteriori diversioni a un “viaggio” sonico che si conclude nelle cupe distorsioni trascendentali di “”, collocate a sigillo di un’opera che dispensa più di un motivo d’interesse e garantisce ai suoi autori tutta l’attenzione riservata agli “emergenti” di grande prospettiva.Ah, per la cronaca e a scanso d’equivoci, ho verificato … il disco “funziona” egregiamente anche nelle giornate di sole …