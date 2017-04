Conclusa l’epopeadegli anni sessanta, con il suo carico di utopie e contraddizioni, ividero un sacco diperfezionare il proprio approccio ai suoni della tradizione.Così, se da un lato trionfavano i Led Zeppelin, i Free e gli Humble Pie (sulla spinta dei Bluesbreakers di), ponendo le basi per l’, in stati come Georgia, Louisiana, Alabama e South Carolina nasceva e proliferava “”, sostenuto da gruppi come The Allman Brothers Band, Lynyrd Skynyrd, Outlaws, The Marshall Tucker Band ecc., capaci di mescolaree celebrare attraverso una modalità artistica peculiare e distintiva l’orgoglio delle proprie “radici”.Una “roba”, insomma, che probabilmente chi è venuto al mondo da quelle parti ha ancora oggi stampato nele che invece è un po’ più difficile da padroneggiare se, per esempio, le tue origini risiedono in una facoltosa regione dell’Italia settentrionale.Eppure basta ascoltare “”, secondo parto discografico degli, per rendersi conto una volta di più che quando c’è una sincera “attitudine” le origini geografiche passano decisamente in secondo piano, fatalmente sconfitte da uno spirito forgiato nell’ispirazione, nel sentimento e nel talento.E allora se cercate un albo che sprigiona inebrianti aromi sudisti, propugnatore e perpetuatore di qualcosa che evidentemente è troppo “vero” per estinguersi col tempo, questo lavoro appare la scelta migliore per soddisfare le vostre primarie esigenze d’ascolto.Del resto, delle virtù immarcescibili di questi suoni ne sanno qualcosa anche The Temperance Movement, Blackberry Smoke, Drive-By Truckers, Sister Hazel e Kid Rock, tutta gente che ha seguito le orme dei “padri” e le ha restituite a un pubblico spesso infatuato dalle “novità” del momento e che poi altrettanto di frequente è ritornato ad interessarsi alla storia delIn epoche di diffuso riciclaggio come la nostra, la discriminante è trovare i gruppi che suonano con freschezza, autenticità e personalità, proprio come accade a questi valentidi Lodi, abilissimi nello scrivere e interpretare belle canzoni, senza inventare nulla e trasmettendo all’astante tutta la loro genuina passionalità.La voce graffiante e pastosa dirappresenta il classico “valore aggiunto” di un percorso sonico privo di sbavature e che si dipana tra le spigliatezze di “”, “” e “”, iltangibile di “” e l’indole pigra della vagabonda “” e dell’elegiaca “”.Al suggestivo quadretto non mancano nemmeno ildenso e scalciante di “” (con un grande fraseggio di), le vivaci ambientazionidi “” e la grinta di “” (pezzo davvero di categoria “superiore”, nobilitato da unirresistibile), “”, “” e della “confederata” “”.C’è un che di “sacrale” in questa musica, e quando è suonata con la giusta vocazione non stanca mai e regala emozioni a ogni contatto … disco e gruppo da sostenere senza remore.