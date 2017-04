Ogni debut è fondamentale per un gruppo e questo glilo hanno capito bene. “” chiarisce bene cosa ci dobbiamo aspettare con le prime 3 tracce che sono un vero pugno nello stomaco,” ha un riff micidiale alla Judas Priest, “” viaggia su ritmiche diverse ma sempre incisive e “un heavy mid-tempo con l’incedere del basso e la chitarra che macina un riff lento e potente, aprono il lavoro nel migliore dei modi. Peccato che la successiva” sia un episodio decisamente sottotono, un lento senza capo nè coda con un cantato piatto e monotono, peccato. A proposito di vocals, il buon Stefan Zorner ci da dentro, la sua timbrica risulta assolutamente migliore nei pezzi tirati rispetto a quelli lenti ( “”) e nella già citata “fa il verso a Chuck Billy !L’headbanging prosegue con “” ottima song dal riff ancora di priestiana memoria, “" ( primo singolo uscito a Dicembre dell’anno scorso ) è un’altra killer-song che inzia acustica per poi diventare un mid tempo elettrico sostenuto da un riffama compatto accompagnato dagli ululati di un branco di lupi mentre piu’ easy e decisamente meno incisive risultano” e” un pò troppo confusionarie nelle melodie. Prodotto negli Gemhart Studios (Destruction, Tankard) da Martin Buchwalter, il debut di questi SpiteFuel è sicuramente in grado di soddisfare i palati degli estimatori dell’Heavy-Rock, l’unico consiglio che mi sento di dare alla band è di affilare un po’ il songwriting (non ci può essere un dualismo così netto fra ottime song ed altre appena sufficienti) … ma forse è solo questione di maturazione, li aspettiamo fiduciosi al prossimo lavoro.