hanno un unico, terribile difetto: esagerano. Si adoperano per comporre un concept album incentrato sulla perdita e sui meccanismi legati a essa (colpa, vergogna, assenza), citano Dream Theater, Queensrÿche, Iron Maiden e Savatage come band di riferimento (e le influenze si sentono tutte), ma "trasudano amor proprio" e non hanno quel senso della misura che gli permetterebbe di fare un bel balzo in avanti in termini di efficacia...L'introduttivarimanda all'incipit di, prima di sfociare nel power-prog più ruffiano e sugnoso che si possa immaginare. In, sulla stessa lunghezza d'onda, fa il suo ingresso la cantante(un po' fuori luogo, in un contesto così roccioso e "maschio"), prima di un altro intermezzo strumentale dalla spiccata componente sinfonica ().riecheggia, altro brano del sopraccitato quintetto di New York, ma è un brano lungo e sfaccettato dove, tra rimandi interni e sonorità meno scontate, vengono alla mente anche i progster di Seattle.tributano in modo abbastanza palese Iron Maiden e Metallica (nella prima c'è anche un solo di basso decisamente ispirato a), anticipando un altro brano strumentale dal titolo, un po' Savatage, un po' Trans-Siberian Orchestra.vorrebbe essere una power-ballad, ma come accennato in apertura, tende a strafare e risulta poco riuscita. Va meglio con(spaccaossa quanto basta grazie ai riff serrati di) e con la seguente, classico brano da headbanging forsennato che nella parte strumentale si perde in qualche cliché di troppo (ascoltare per credere). L'attacco diè talmente thrash da suonare quasi punk, ma ci pensano il break e il ritornello a far tornare la band su binari a lei più congeniali.potrebbe rimandare a, ma per l'ennesima volta il combo ci tiene a sottolineare che suona metal e butta tutto alle ortiche con distorsioni, a mio avviso, evitabili. Quando arriviamo asiamo stremati, ammettiamolo: il piglio può ricordare i Kamelot, così come il break pianistico, ma i dodici minuti della traccia suonano prolissi ancor prima che apprezzabili.è un disco come tanti, né bello né brutto, fatto per piacere a chi ascolta certa musica e non per sorprendere: a voi decidere se questo è un punto a favore o meno...