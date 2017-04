L'amico ritrovato dei funanbolici, tetri, irriverenti, unici,Behemothci invita a uscire di casa con smanicato di attilacollana di denti di lupoe stivali di orso...che fate?prendete anche un Tool per mano e un Cohen per azimut...Non soli: mi raccomando!3,4,5,7,12 valgono "tutta" l'uscita. Il nucleo centrale è folk allo stato brado ,ma, artistico, con cori e azzeccatissime vocalizzazioni alte e dense di colori.Tuttociò rilancia Nergal aldilà dell'Olimpo metal estremo.Da Maynard a Nashdal Tim Buckley più soave e onirico (Sufjan Stevens § Comus) alle "sperimentazioni bluegrass",dai canti dei Tewa a Hexvessel...passando per cactus in completa solitudine e attraversando terre "note" come Eudyptes chrysocome delle Falkland...A Songs of Life and Death è un passo tratto: può essere che lo respingiate al primo ascolto o al ventesimo, può essere...che lo apprezziate al decimo, può essere... che vi cresca accanto per mesi...Può essere, come no.