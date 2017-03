Influenze, distorsioni, un minimo di elettronica, una voce suadente e comunicativa e tanti ritornelli ruffiani, è questa la ricetta sonora “cucinata” dagli, nome nuovo della scena, dietro al quale, in realtà, si celano personaggi di considerevole esperienza.E diciamo subito che tale preparazione e pure una certa “scaltrezza” si percepisce in maniera piuttosto netta, poiché, J(Negative, Sturm Und Drang, Joel Madden of Good Charlotte, ...),(Sturm und Drang) e(Paul Di´Anno, Cain´s Offering, MyGrain) confezionano un albo di debutto davvero “”, attrezzato per trafiggere in modo fatale ildi tutti glifin dal primo ascolto.Il fatto è che questo tipo di prodotto, che potremmo per approssimazione definire una sagace miscela di Brother Firetribe, Pretty Maids, Def Leppard, Europe e The Rasmus, mi fa spesso uno “strano” effetto, e cioè mi appassiona all’istante e poi finisce velocemente nel dimenticatoio, sfibrato da una parossistica e ridondante voglia di “facile presa”.Fortunatamente “” è sfacciatamente contagioso e altisonante, ma anche abbastanza variegato e pregno di un discreto spessore espressivo, tanto da riuscire ad accostare con enorme disinvoltura sciccherie di derivazione “adulta” come “”, “” (la mia preferita in assoluto!) e la ballatona “” a un vivace frammentocome “”, per poi prorompere in una bordatadel calibro di “”.Merito di una scrittura di buon livello e di capacità interpretative non banali, aspetti che rendono “” undi notevole efficacia e“” un potenzialeradiofonico, adatto allecontemporanee.Meno caratterizzate e leggermente più retoriche appaiono la sinfonica “” (pregevole, però, il lavoro di) e la solo gradevole “”, mentre “” riprende a soggiogare adeguatamente i sensi in virtù di una linea melodica (con qualcosa degli Harem Scarem nell’impasto armonico) vincente e incisiva.In conclusione, un ottimo esordio, oltremodo ammiccante e tuttavia sostenuto da una rilevante dose di classe e buongusto. Basterà per raggiungere il “successo commerciale” e alla lunga non stancare gli ascoltatori? Al pubblico la sentenza definitiva.