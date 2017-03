Cominciamo la disamina di quest’album degliin una maniera un po’ “anomala” … compiacendosi per la presenza di- e nel ruolo che fu del divino- in “”, a ulteriore conferma del doveroso riconoscimento delle qualità di un cantante e musicista di sicura caratura “internazionale” (come ben sanno i suoi tanti estimatori, tra cui il sottoscritto!).Una volta evidenziata “un’ospitata” densa di significato, si può passare, avvinti dal consueto misto di fiducia e apprensione, ad affrontare i contenuti di “”, il nuovo lavoro di uno dei miei gruppi preferiti fin dai tempi in cuiassecondò le straordinarie virtù di un (ex)tastierista appena “scaricato” dalla MCA (dopo i risultati commerciali deludenti di “” ... disco e titolo eccezionali, peraltro ...), proponendogli di costituire sulle ceneri dei suoiuna nuova formazione dalla regale denominazione.Il disco è ancora una volta di pregevole fattura, leggermente inferiore per incisività espressiva e interpretativa ai suoi predecessori più recenti e tuttavia nell'insieme degno di un blasone tanto aristocratico.L’efficace pomposità (appena un pizzico “caricaturale”, se vogliamo proprio essere pignoli ...) della suddettalascia spazio alle graziose atmosfere “adulte” di “” e “”, mentre alladell’opera è affidato il compito di riportare il tracciato sonoro su sentieri maggiormente coriacei ed enfatici, consentendo all’astante di valutare positivamente la prova delnella sua interezza, nonostante un lieve appannamento nell’intensità dell’ugola comunque sempre molto “educata” diUn brano screziato di leziosità come “” (tra Def Leppard e Chicago …) non rende piena giustizia alla “storia” deidell’melodico statunitense e anche le successive “'” e “”, pur superiori, occultano minuscole schegge di manierismo armonico, una “roba” che non dovrebbe nemmeno “sfiorare” l’animo artistico di questi nobili manipolatori di note.Meglio di loro fanno poi loWhitesnake-di “” e la cangiante “”, e dopo un’altra piccola pausa emotiva cagionata dalla solennità posticcia di “”, è la conclusiva “” a garantire nuovamente un’adeguata “scossa” sensoriale, esibendo quella classe cristallina per cui laè nota in tutto il globo terracqueo.Anche se contraddistinto da un tasso d’ispirazione un po’ incostante, “” si rivela un ascolto piuttosto godibile e appagante ... è mia opinione che daglisi possa e si debba pretendere qualcosa di più, ma vederli continuare a produrre musica ad alto livello, per noi “devoti” della prima ora, è sempre motivo di grande conforto.