Sebbene isiano tra i prime movers della scena estrema finlandese, insieme con Impaled Nazarene, Beherit e Archgoat, sebbene si siano formati nel lontano 1990, sebbene siano al loro decimo album, sebbene, dunque, il loro sia un nome, qui sul nostro portale non abbiamo mai avuto l'opportunità di parlare di questi pazzoidi.Finalmente, grazie a, come ricordato il decimo lavoro dei Nostri, riusciamo a colmare questa lacuna e presentiamo, a chi non li conoscesse, un gruppo che fa dell'estremo e della follia il suo tratto distintivo.Caratterizzati dall'uso di un doppio basso che da vita ad una sezione ritmica micidiale, imettono in scena un suono violento ed incazzato che mescola gelido black metal, ovviamente old school, e irruenza punk senza rinunciare, tuttavia, a momenti più "ragionati" ed in qualche modo oscuri nei quali emerge anche una velata vena melodica, sempre molto marcia, che dona più corposità e maggiori sfumature al suono.Certamente, sono la pazzia esecutiva e l'assoluto rifiuto di qualunque forma di ammorbidimento a segnare profondamente questo, un album dall'irresistibile feeling "live" e dalla evidente connotazione finlandese (chi si "nutre" dei gruppi citati in apertura sa di cosa parlo), un album, cioè, che va ascoltato tutto di un fiato e con il quale è possibile spaccare tutto e tutti perché la musica che compongono iè davvero selvaggia e senza regole, proprio come il vero estremo dovrebbe sempre essere.Fa piacere notare che, nonostante i tanti anni passati a suonare in giro per il mondo,e compagni alcolizzati, siano ancora così convincenti nel ruolo di folli portatori del messaggio dello sguaiato black metal finnico e siano, quindi, ancora in grado di suonare ottima musica estrema.Parliamo, ovviamente, di un gruppo ed un genere di nicchia, ma la convinzione e, soprattutto, i pezzi ci sono e, di conseguenza, il vostro supporto non dovrebbe mancare aiche si confermano musicisti con le palle.Pazzi ed insolenti, ma con le palle!