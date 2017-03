I norvegesicorrispondono al mio ideale di band moderna, preparata e rispettosa del passato ma allo stesso tempo consapevole di fare musica nel 2017.Il concept di(basato sull'idea, forse discutibile, che è l'ascoltatore a creare la musica che sta sentendo e non l'artista) è sì arzigogolato, ma la musica di, primo di una serie di uscite non ancora pianificate, è a dir poco elettrizzante.Il riffing serrato dirimanda ai The Mars Volta di inizio millennio, con melodie però più accessibili e curiosi inserti tech.riprende la lezione dei primi Muse, con gli ipnotici arpeggi chitarristici e il basso in evidenza, e anticipa la splendida, tour-de-force dove incrociamo in successione cori queeniani, linee vocali che mi hanno ricordato i Police e momenti ambient/elettronici.ha ancora i tratti delle song dicon un piglio più crossover e un godibile intermezzo heavy/crimsonico.è nervosa e sperimentale, con le sfumature djent e il groove ficcante che contrasta efficacemente con il falsetto di, una sorta di "blues 2.0", smorza i toni, fin qui sempre molto sostenuti, e prelude alla titletrack, traccia dall'ampio range dinamico più easy e mainstream che si distingue per le sorprese ritmiche riservate alla strofa.è un'inaspettata coda eterea e cinematografica, più vicina ache al rock, ma ci sta che è una meraviglia...è breve, è uno di quei dischi che ti lasciano con il desiderio di "averne ancora", per cui non è propriamente corretto mostrare tanto entusiasmo; ma devo ammettere, mio malgrado, che sono molto curioso di avere tra le mani i prossimi album di questa band...