Si può musicare il concetto di "dubbio"? Domanda affascinante a cui provano a dare una risposta i norvegesiQuella che era stata pensata come una trilogia di full-length è finita per diventare una serie (imprecisata) di EP, di cui il primo, è qui tra le nostre mani.Non conoscevo la band (e devo ammettere che quello che ho letto in giro mi ha pure un po' preoccupato), ma non ho timore nell'affermare che nella mia vita ho ascoltato sicuramente di peggio...L'alternative rock/metal del combo è lineare, orecchiabile, piacevole, ben eseguito e dalle forti connotazioni mainstream, come nel caso dell'introduttiva. Talvolta vira verso lidi post (), e non teme di sfiorare anche sonorità progressive (è elaborata e gode di un'ottima sezione strumentale, peccato che il ritornello non risulti all'altezza della strofa).cerca di spingere l'acceleratore sulla componente hard/heavy e prelude all'ottima, dove il synth bass iniziale lascia spazio a un arrangiamento da manuale costruito armonicamente su due soli accordi.Forse ventisei minuti sono pochini per dare un giudizio "a tutto tondo" sulla bontà dei, ma il qui presente EP scorre che è un piacere e sarebbe sbagliato dire il contrario. A voi l'ultima parola...