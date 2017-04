Aila personalità non manca di certo: fanno progressive metal ma prediligono le tracce brevi; sanno indubbiamente padroneggiare i propri strumenti ma evitano (quasi) sempre di strafare. Eppure si percepisce in modo chiaro e inequivocabile questa "voglia di piacere a tutti i costi" che alla lunga sembra più un'arma a doppio taglio che un...Sarà il corposo (talvolta invadente) substrato di campionamenti di scuola wilsoniana, la vena melodica pronunciata che mi ha ricordato i Frost*, ma questo, nonostante sia un buon disco, non mi ha fatto pensareGià, poco spigolosa ma ben arrangiata, suona come se avesse "il freno a mano tirato", con i musicisti liberi di sfogarsi solo in fase solistica. Gli echi di Pain Of Salvation e Dream Theater dianticipano la convincente, minimal e moderna allo stesso tempo.è lineare nella struttura, ma dinamica e ansiogena nell'esecuzione, e contrasta con la groveggiante, dal sapore Eighties., con i suoi tratti fusion, è più elaborata, e si caratterizza per il pregevole chitarrismo di Żytecki e per gli eleganti timbri tastieristici di. La lunga e sospesariporta ai King Crimson degli Anni Ottanta, prima del breve interludioche sfocia in un'altra traccia groovy dalle buone aperture elettriche ().prosegue sulla stessa lunghezza d'onda, tra tentazioni heavy e compromessi mainstream, portandoci alla conclusiva, dove in pochi minuti ricompaiono tutti gli elementi costitutivi del full-length.Per carità, i brutti dischi sono altri, ma sono abbastanza certo che sarebbe bastato poco di più per sfornare un capolavoro... mi sbaglierò?