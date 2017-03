Il panorama melodico italico si arricchisce di una nuova realtà, si chiamae merita l’attenzione di tutti gliall’ascolto.Una “sentenza” che probabilmente sarebbe più adatta alla conclusione di una recensione musicale che non al suo prologo, ma in questo caso decido di essere chiaro e “definitivo” fin dalle prime righe, anche perché questo debutto rappresenta nella vicenda professionale e personale diuna sorta di “rivincita” dopo anni di sacrifici, sofferenze e abnegazione.Chitarrista innamorato del memorabile stile esecutivo di, influenzato da Whitesnake, Bon Jovi, Def Leppard,e Y&T,comincia a scrivere i suoi pezzi nel 1996, produce un paio di lavori mai pubblicati e nel 2009 incontra, che lo aiuta nella realizzazione di quello che dovrebbe essere il suo vero esordio, portando in dote un prestigiosodi musicisti (), munito di tutte le caratteristiche indispensabili a un grande disco diProblemi e “sfighe” varie pongono inla pubblicazione di “” fino ad oggi, quando, finalmente acquisita la necessaria serenità, l’opera viene riesumata, perfezionata (con l’aggiunta della sapiente chitarra di) e doverosamente resa disponibile grazie alla benemerita opera dellaEbbene, come anticipato, l’albo è davvero molto godibile, impregnato di “anni ottanta” e comunque fresco, concepito con buongusto e sensibilità e interpretato con trasporto e tensione espressiva.Chi ama la voce dinon potrà che esaltarsi per la prova maiuscola di una delle nostre incontrastate “glorie nazionali”, mentre scoprire le virtù tecnico / compositive diè una maniera splendida per impegnare il proprio “tempo di qualità”, ricevendone un importanteemozionale.Il programma è complessivamente piuttosto coinvolgente e sufficientemente variegato, e tramite dieci canzoni affascinanti, in bilico tra, accennie arioso, saprà conquistare tutti gli estimatori del genere, sedotti fin dal primo contatto, ne sono convinto, dalle atmosfere avvolgenti e solari di “”, dalla grinta sofisticata di “”, “” e “” (parecchio Bon Jovi-) e daldi “”, della splendida "” e di “”, momenti di densa passionalità privi di soverchie sdolcinature.Menzione particolare, infine, per il vaporoso magnetismo armonico di “”, per "”, un gioiellino d’irresistibile attrazione e per "”, avvincente frammento acustico non lontano da certe soluzioni soniche care ai Mr. Big.Non ancora del tutto pronto per raggiungere l’empireo del settore, questo Cd deici permette di pronosticare per il “gruppo” un futuro molto luminoso, nella speranza che alla prossima occasione il frutto di tanto prezioso lavoro possa avere una gestazione meno “travagliata”.