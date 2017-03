Mentre il sottoscritto arranca tra acciacchi, insofferenze varie e faticosi tentativi di recuperare l’entusiasmo “giovanile”, per fortuna in giro c’è anche “gente” come i, per cui il tempo sembra non trascorrere alla stessa velocità di quanto accade a noi comuni “mortali”.Da quando hanno ripreso a macinare suoni effervescenti e solari (da “”), assecondando la loro atavica attitudine artistica, gli americani non sbagliano più un “colpo”, mescolando in maniera pressoché inattaccabile grande esperienza eSe avevate il timore che lapotesse impossessarsi di questi veterani dell’melodico, a fugarlo ci pensa questo nuovo “”, di certo fatalmente infarcito di “mestiere” eppure ancora capace di aggredire i sensi attraverso una forma piuttosto prepotente di vivacità emotiva e di capacità ricreativa, ormai da tempo immemore la riconosciuta “specialità della casa” dellaCanzoni perfette per essere sparate a tutto volume in macchina, immaginando che il pallido sole primaverile delle nostre città sia quello accecante dellecaliforniane, tutta “roba” che se ne infischia di rivoluzionare la storia del(anche perché ha già contribuito fattivamente a crearla …) e si prefigge esclusivamente di fornire la dose quotidiana di spensieratezza, chitarre roventi e intrecci vocali ammalianti a tutti iall’ascolto.Troppo poco? Personalmente non lo credo, ed è stato sufficiente accostarmi all’atmosfera virilmente gioiosa di “” per capire che inon mi avrebbero deluso, impressione confermata dalla infettiva “” e, in maniera addirittura superiore, dalla splendida “”, che aggiunge un pizzico di malinconica “modernità” a unsempre brillante.Si continua con l’martellante e insinuante di “”, laesplode in un ritornello voluminoso e in fraseggi chitarristici di notevole gusto e “” omaggia le radicidella musica statunitense, tra vibrazionie scorieUn raggiante crescendo sonoro caratterizza “” e se “” è un grazioso intermezzo impregnato di suggestive armonizzazioni canore, tocca al trittico finale accrescere ulteriormente e in maniera consistente il valore dell’albo: il magnetismo avvolgente di “” (con un “po’” di fantasia, si potrebbe parlare di qualcosa tra America, Foo Fighters e un sacco di …!), l’impeto funambolico (a tratti vagamente Aerosmith-) di “” e la vaporosa semplicità passionale di “” hanno i mezzi per sedurre anche gli esegeti più scettici ed pretenziosi.” forse non raggiunge, e per le solite svariate ragioni, i fasti del passato più “glorioso” del gruppo, e ciononostante merita un posto di rilevo in una discografia piena di capolavori, conquistando un importante risultato e rammentandoci al tempo stesso di quanto il nostro “mondo”, troppo spesso scialbo e apatico, abbia ancora un enorme bisogno dell’invidiabile e contagiosa energia dei