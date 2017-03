Mi trovo sempre in difficoltà a recensire dischi come questo perché mi viene spontaneo chiedermi quale sia il loro valore aggiunto, quale sia il motivo per cui un album di Death Metal debba meritare un giudizio migliore di altri. E francamente fatico a trovare la risposta. Intendiamoci, il disco è discretamente suonato e prodotto, inon sono peggiori di altri, ma neanche migliori ed è proprio questo il punto. Ascoltato una, due volte, il disco perde il suo interesse, non ha canzoni memorabili, non da e non toglie niente al genere, scorre via senza scuotere come invece dovrebbe fare un disco Death.I Creeping pescano dai Morbid Angel nella title track che ricorda "" senza però raggiungerne i picchi di malvagita', in altri episodi puntano tutto sulla velocità, sul drumming forsennato, le vocals vomitano un growling scolastico e le chitarre battono territori già conosciuti, intrecciando trame feroci ma tutto sommato prevedibili e sopratutto innocue. Come detto, sono appunto i Morbid Angel la principale influenza ma questo non aiuta a far decollare un debut album di un gruppo che deve ancora lavorare parecchio per trovare una propria identità in un mercato ( e sopratutto in un settore ) ormai saturo di uscite.