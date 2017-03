Ma i cileninon hanno nulla da temere dai detective Lennie Briscoe, Mike Logan o Rey Curtis, almeno finché suonare Heavy Metal non sarà dichiarato illegale.Il loro primo atto criminale, è comunque un Mini di soli tre pezzi, "" appunto, che rimanda direttamente ai bei tempi della Neat Records, quando formazioni come Atomkraft e Warfare seguivano la lezione di Venom, Tank e Motörhead imbastardendola (seppur a dosaggi differenti) con il Punk.", dopo una breve introduzione con un narrato accompagnato da delle sinistre tastiere, scatta poi a razzo, grezza e frontale, spiccatamente ottantiana già a partire dalle vocals abrasive di, senza smentire gli accostamenti fatti poc'anzi, al più si possono aggiungere delle influenze da parte dello Speed & Thrash Metal teutonico d'annata. Anche l'irruenza di "" si cela dietro un'intro dove sono le tastiere a farla da padrone, poi la vera anima deiprende il sopravvento, un brano meno veloce dell'opener ma non per questo meno graffiante. Infine, delle tre canzoni presenti sull'EP, "" è quella che per tiro e immediatezza mi ha fatto pensare sin da subito agli Atomkraft di "Future Warriors", e questo è un altro punto a favore dei cileni.Messo un po' a posto un guitarwork talvolta ancora disordinato e vagamente sguaiato, soprattutto in occasione degli assoli, e magari ampliata la line-up (al momento sono solo un duo), ipotrebbero approcciarsi al loro primo lavoro sulla lunga distanza senza alcun timore reverenziale.