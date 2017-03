Volete sapere come deve suonare un thrash album? Non andate altrove, fermatevi qui … la risposta è “!” La band inglese ci regala una chicca che farà la gioia degli estimatori del Thrash d’alta scuola, dieci proiettili che coniugano in maniera perfetta il moshing anthraxiano con l’headbanging slayeriano, riuscendo a veicolare la rabbia e la passione, la furia e la tecnica, l’attitudine con la freschezza delle composizioni. Coadiuvati dall’ottima produzione a cura del producer Simon Efemey (Amorphis, Paradise Lost, Napalm Death etc ) i Nostri mettono in musica l’alienazione e la disperazione per il mondo che ci circonda, ben evidenziate sia dalla cover, che dai testi, che dal titolo dell’album “”. Partendo dal primo singolo estratto, la velocissima ”” che ricorda “” degli Anthrax, e passando per le thrasheggianti “” e “”, la mastodontica “”, abbiamo una sezione ritmica al cardiopalma, precisa e potente, riff chitarristici velocissimi a mitraglia, stop&go, vocals rabbiose ma sempre intellegibili e soprattutto un songwriting che spacca i culi e che getta un’ombra su tutte le ultime uscite in ambito thrash anche di gruppi piu’ acclamati (inclusi !) per non parlare dei precedenti lavori degli stessi Solitary, surclassati da quest’album che rappresenta a pieno titolo la rinascita di una band fin troppo sottovalutata, e il loro manifesto ”svetta alto. Da avere, consumare, possedere gelosamente ...