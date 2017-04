Trovo davvero profetico che il sommomi abbia inoltrato l’album degli irlandesiallo scoccare della giornata diUna profezia, pertanto, che narra di suadenti melodie celtiche, rubicondi folletti che saltellano per prati verdi alla ricerca di quadrifogli, ettolitri di birra tracannati tra cori, risate e brindisi entusiastici… no eh?No, in effetti.A questo giro ci si strugge e ci si immerge in un opaco catino di lutto, dolore, rimpianto. E in tutta onestà, io preferisco così.I tre musici che compongono la band devono evidentemente possedere gusti affini ai miei, posto che, tra i 45 minuti che compongono il platter, non ne rinverrete uno in grado di proiettare un minimo di luce sul sound.C’è un buio pesto ed impenetrabile nel mondo dei, e per accorgervene vi basterà posare l’orecchio sull’”, efficace compendio delle coordinate stilistiche del combo.Coordinate che suggeriscono una suddivisione di compiti tra, laddove al primo genere viene affidato l’incarico di fornire le fondamenta alle composizioni, mentre al secondo spetta mantenerle sempre dinamiche e vive (è un controsenso in termini, lo so).La strategia, a mio avviso, funziona in modo egregio, anche grazie ad una produzione che definirei “seria”: per nulla artefatta, mixing bilanciato alla perfezione e ottima resa della sezione ritmica. Si aggiunga una maturità compositiva che non ci si attenderebbe da un gruppo all’esordio discografico e non si potranno che ottenere ottimi risultati.Scorrendo la, infatti, si possono individuare diversi momenti di valore: penso a “”, “” (a mio avviso la migliore) e "” -ripescata, assieme a “” dal precedente- che si abbeverano alla mesta sorgente del, mantenendone il mood disperato ma movimentandone le ritmiche, oppure a “”, che sfoggia invece un piglio più deciso ed uno svolgimento squisitamente, territorio in cui i Nostri sanno muoversi senza inciampo alcuno -anzi, un paio di riff sono davvero azzeccati-.Più in generale, “” saprà senz’altro deliziare i palati dei (pochi) cultori delle sonorità sopra descritte, senza inventare assolutamente nulla ma sbagliando davvero poco.A me sta più che bene; chi fosse, invece, interessato ai folletti saltellanti e ai quadrifogli, è pregato di rivolgersi altrove.