Il quartetto francese deisforna un ottimo album "", che ci ricorda come sia la semplicità l'ingrediente essenziale della buona musica. La loro proposta si inquadra nel filone del Metal moderno () pur rimanendo ancorata a volte ai dettami dell'Hard - Metal classico con canzoni che coniugano in modo esemplare riff di chitarra energici, chorus coinvolgenti, una linea ritmica precisa e mai monotona e vocals assolutamente efficaci che pur senza strafare danno la giusta interpretazione alle liriche. Si va dalla titletrack dal giro di basso che ci conduce in un crescendo fino al main riff che ricorda i(grande e sottovalutata band danese), passando da "" che col suo giro di chitarra iniziale sa di, oppure" che ricorda i. La struttura dei brani privilegia un roccioso riff iniziale sempre sostenuto da linee di basso pulsanti che conducono al chorus centrale quasi sempre orecchiabile e mai banalmente commerciale, nella ballad elettrica "" la band ci propone rallentamenti, stacchi, accelerazioni, in "" o "troviamo i primiquelli piu' tosti non le brutte copie degli ultimi anni; con "" il ritmo si incattivisce e presumibilmente dal vivo questa canzone farà sfracelli, con "il riffama è sempre duro e le chitarre si dimostrano l'arma vincente del sound dei, sempre decise, col giusto piglio metal e con una dose di melodia di fondo che rende l'ascolto piacevole, chiude l'acustica "" forse il pezzo piu' debole ma se paragonato al livello delle altre composizione del disco.Il metal francese si dimostra in grande forma con band come questio ianch'essi recensiti su Metal.it, che sanno portare una ventata di freschezza proponendoci canzoni piacevole e rockeggianti.