Negli ultimi anni glisono riusciti a conquistarsi un posto di assoluto rilievo nel panorama death metal internazionale grazie ad una proposta di ottima qualità, una buona promozione mediatica e, soprattutto, attraverso decine e decine di concerti che li hanno portati ad esibirsi dai piccoli club ai grandi festival, spalla a spalla con band di altissimo livello (vedi, ad esempio, l'ultimo tour europeo con Cannibal Corpse). Battere il ferro e crederci sempre.Portabandiera di un brutal-death metal tipicamente italiano (no, niente robette fanfarose stile ultimi Fleshgod Apocalypse, ma fatto di cattiveria, grande tecnica, velocità e pulizia esecutiva) gliprima di scrivere nuovo materiale devono essersi trovati ad un punto di non ritorno: o andare sul sicuro e comporre un altro disco in stile "death metal italiano", oppure cambiare qualcosa, spingersi in una direzione diversa.Ascoltando il nuovoè facile intuire come la seconda strada sia quella scelta dalla band. Nello specifico, sono individuabili tre nomi principali che hanno fortemente influenzato questo lavoro: Hate Eternal, Nile e Behemoth. Lo stile della band guarda ora fortemente verso gli Stati Uniti, il riffing e le strutture dei nuovi pezzi sono strettamente imparentate a quelle delle band dipur senza l'odioso effetto copia-incolla. Glireinterpretano il death metal americano con il loro stile, aggiungendo all'interno delle canzoni porzioni rallentate, arpeggi e mid tempo che garantiscono una buona dose di epicità e solennità, derivate dalla lezione die soci. I suoni sono perfetti, puliti e potenti (16th Cellar Studio, of course) ed è un piacere essere sbattuti come una banderuola al vento sotto i colpi della band e seguire l'evolversi della storia narrata. Le canzoni (come nel precedente) sono infatti legate tra loro da un concept molto articolato che unisce sia il film Videodrome di Cronenberg sia la poesia.Per avere qualche informazione in più e per non fare errori, ho contattato direttamente(chitarra) che prova a spigare in maniera semplice l'idea che sta dietro adCronenberg è quindi una sorta di oracolo, un preveggente del nostro tempo. Quello che è poi idealmente rappresentato sulla copertina: l'Angelus Novus dei profeti malinconici.Questa spiegazione era dovuta, visto il grande lavoro fatto sui testi, sulla musica e sull'immagine del disco. Tutti elementi, perfettamente curati, che immergono l'ascoltatore all'interno di, un disco meno oppressivo e soffocante del precedente, più snello nella costruzione dei riff e nelle strutture, con un utilizzo di un range vocale più ampio. Sicuramente parliamo di un album che si fa ascoltare in maniera più facile (pur rimanendo cattivo eh, beninteso), adatto ad una platea più ampia e non per forza ristretto ai seguaci del brutal-death intransigente.Se questo sia un bene o un male lo lascio giudicare a voi, certamente ha tutti i crismi per piacere.