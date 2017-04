Formatisi a Milano sul finire del 2014, glisono un interessante quintetto che non si limita a proporre un solo genere ma propone un interessante mix tra mathcore e post rock, non propriamente originalissimo ma di sicura riuscita grazie all'ottima preparazione tecnica dei nostri ed una certa inventiva e classe, specie in direzione post rock con ottime melodie, momenti liquidi ed onirici ben ammalianti ed avvolgenti, come dimostrato nella pinkfloydiana "".Tutto l'EP "", per un totale di quindici minuti di durata, offre una discreta qualità, sia nei brani dal taglio più estremo come "" sia in quelli con - in parte - un appeal maggiormente accessibile, come la conclusiva "", ma sono questi ultimi in cui gli Alms of the Giant riescono a dire maggiormente la loro e dimostrano un eclettismo che non tutti riescono a maneggiare con tanta disinvoltura.Produzione molto buona, suoni ok, anche le voci che sono il tallone d'Achille del 90% delle formazioni che non possono appoggiarsi sulle produzioni hi-budget hanno una buona resa, migliorabile certo ma già sull'ampissima sufficienza: per un giudizio più approfondito attendiamo una prova sulla lunga distanza ma senza dubbio basi valide qui non mancano.