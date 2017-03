, sarà il 700esimo disco metalcore che esce dall'inizio dell'anno, ma anche basta!E invece no, diamo al mercato ciò che il mercato richiede e le nuove frontiere non si tirano indietro, anzi, cercano di cogliere opportunità che un tempo gli venivano precluse.E' il caso dei, quintetto di Brno, che tramite la White Tower Records approda al debutto discografico con questo EP lampo, appena 4 brani per 17 minuti di musica, ma c'è davvero poco o nulla di cui lamentarsi.Cosa inventano i Countless? Assolutamente nulla.Perfetto, il loro metalcore è lineare, funziona alla grande, le linee melodiche sono ben studiate, curate ed efficaci, i cori sembrano provenire da una produzione hi-end, invece almeno presumiamo che i nostri non dispongano di chissà quale budget.C'è da migliorare ancora sulla parte in screamo, sui riffs mastodontici che vanno a creare le singole strofe, perchè veramente le aperture melodiche di cui i Countless sono capaci sono non solo meritevoli di un ascolto ma ad uso unicamente delle band più abili di tutto il movimento metalcore: dove queste vengono un po' meno oppure gli viene riservato uno spazio lievemente minore, tipo la conclusiva "Time Will Tell", si hanno meno sicurezze ma rimane la validità assoluta dei chorus sviluppati dai Countless." e la seguente "" rappresentano senza dubbio la parte migliore di "" ma in generale siamo davanti ad un quarto d'ora di musica decisamente interessante e competitiva.Aspettiamo con fiducia la lunga distanza.