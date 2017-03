Come ogni “esploratore” delpiù sotterraneo e sottovalutato, accolgo con favore il rientro sulle “scene” dei, uno di quei gruppi “minori” e poco fortunati che avrebbe sicuramente meritato di più di quello che ha ottenuto.Dopo aver riesumato il nome della valente formazione Bostoniana attraverso la pubblicazione di una corposa “retrospettiva” a lei dedicata, è ancora il nobile marchio dellaa patrocinare il nuovo parto discografico die dei suoi, un albo che fin dal primo ascolto rivela una cultura musicale abbastanza impressionante, vissuta “in prima persona” da un musicista che frequenta attivamente questo mondo dalla metà degli anni settanta e non ha perso una stilla dell’atavica necessità “compulsiva” di esprimere la sua visionaria personalità attraverso la musica.”, con il suo immaginario impregnato di antico Egitto e i suoni fascinosamente “imperfetti” e genuinamente “vintage”, seduce attraverso un vortice magnetico di suggestioni cangianti, intense e arcane, mescolando, evocando lungo il suo percorso le effigi di Rush, Diamond Head, Led Zeppelin, Budgie e Blue Oyster Cult, inserite in un contesto sonoro ricco di temperamento e di sensibilità artistica.A dire in vero, non tutto funziona alla perfezione, una patina lieve di “ruggine” e qualche disomogeneità espressiva impediscono al programma di decollare in maniera “definitiva” verso i vertici della soddisfazione, ma non è difficile rilevare tra questi solchi un’intensità rara, sconosciuta a molti “retro-rockers” odierni.Tra raffinate bordate(“”), episodi di stranianteesoterico (“”), rifrazioni più tipicamente(“”) e digressioni acustiche (“”, qualcosa di assimilabile agliconalla voce, e "”) il programma dimostra saper brillare di una luce ardente e ipnotica, mentre altrove (“”, una specie di versione primordiale e in acido dei Van Halen e “”, una lunga dissertazione strumentale di, piuttosto intrigante e tuttavia al contempo un po’ dispersiva) tale luminosità appare lievemente offuscata dalla mancanza di una precisa focalizzazione.Un buon ritorno, dunque, da considerare, speriamo, come il nuovo “inizio” di un artista che ha ancora molto da dire, a dispetto di ognie delle imperscrutabili regole delmusicale contemporaneo.