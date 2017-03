EP di debutto per i lucchesi, giovane formazione nata nel 2015 e dedita a sonorità a metà tra l'hardcore ed il numetal, con preponderanza per soluzioni melodiche, talvolta quasi decadenti, cosa che li fa ricadere a sprazzi in un movimento post-hardcore peraltro molto di moda al giorno d'oggi.E bisogna ammettere che per essere un esordio musicalmente gli Anti-Hero non sono affatto male, loro citano tra gli altriedfra le influenze, e direi che ci siamo come punti di riferimento. I suoni non sono male, i riffs sono convincenti, direi che l'unico errore commesso è stato quello di posizionare i due brani meno convincenti in apertura, in quanto è dalla numero 3 "" che la band si esprime meglio, con l'apice toccato dalla title-track "", un po' la summa della musica degli Anti-Hero, tra cori urbani, ipnotici mid tempos riff ed una buona dose di melodia.Musicalmente, ho detto, non sono affatto male.Spiace dirlo in maniera così netta e diretta ma vocalmente non ci siamo per niente.La voce del buonè un abominio: piuttosto risibile nei momenti in "growl", un growl davvero leggerino e sgraziato, in cui pare di sentire un cinghiale e non è un modo di dire, se siete mai andati a caccia o avete semplicemente incrociato una scrofa coi suoi piccoli, e non conferisce un minimo di potenza ai brani.Ma il peggio deve ancora venire, le clean vocals sono imbarazzanti, sgraziate, con una tonalità davvero bambinesca e se in studio i risultati sono questi non oso pensare cosa possa uscire dal vivo, quando aumentano le difficoltà ed il contesto non è così rilassato. Basta l'opener "" a segnare in maniera definitiva tutto il disco ed è un peccato, perchè gli aspetti positivi non mancavano.Urge un rapido e drastico miglioramento di questo aspetto, che poi giocoforza va a comprendere anche i cori, anch'essi inadeguati: lezioni di canto basiche, tecniche di growl, ispessimento della voce, altrimenti non si va da nessuna parte.In bocca al lupo.