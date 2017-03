Rovesciamo il discorso.Gli, a tratti Le, Allochiria non contano.Siamo (noi) che contiamo.Siamo (noi), nel fare, che, portiamo o non portiamo differenze!I concetti (in testa) sono uno.Come uno, è il rimando, a due gruppi. Anzi ad Una band (immensa) e alla Band.Katatonia, la prima. Isis la seconda. Come,, seconda è quest'opera.è sinonimo di Creatività. Dir di loro è assurdo."quindi se senti un accordo di do maggiore con un temperamento equabile, che hai sentito un milione di volte il tuo cervello lo accetta. Ma se senti un accordo che non hai mai sentito prima, sei come, "eeeh" e il tuo cervello deve cambiare forma ad accettarlo. E una volta che ha cambiato forma, allora sei cambiato come persona, in una piccola parte. E se hai tutta una combinazione di tutte queste frequenze diverse, praticamente stai riconfigurando il tuo cervello. E poi... cambiato come persona, puoi andare a fare qualcos'altro" (Richard D. James)Prima ancor del Tempo, forse, in genere, buttiamo metafore!Little Defeats, Tiny Victoriesθα κάψει την άκρη για τελευταία φοράκαι εκείνη πετά για πρώτη φοράIl mondo non ha ancora visto un’epoca religiosa della creatività.NIKOLAJ BERDJAEV(La terza rivelazione dello spirito non avrà nessun testo sacro, non ci sarà nessuna voce dall’alto; sarà compiuta nell’uomo e nell’umanità – sarà una rivelazione antropologica, uno svelamento della “cristità” dell’uomo.)È il fenomeno tempo e/o la qualità che emerge dalla comune esperienza di misura dello "stesso" a sciogliere ogni dubbio aldilà della presa cosciente di appartenerci attraverso la convergenza creativa (misteriosa)Eccoci "giunti".