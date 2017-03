Gli spagnolisono al loro secondo lavoro, un breve EP di solo quattro brani, che segue a ben sei anni di distanza l'esordio "Abandonment Ritual" rilasciato nel 2011.Sinceramente non conosco i motivi che abbiano portato un così ampio lasso di tempo tra le due releases, ma se i risultati sono quelli dil'attesa è valsa sicuramente la pena perchè questo dischetto è un piccolo gioiello.Il quartetto di Madrid, infatti, concepisce quattro canzoni semplicemente perfette: black metal fuso con il death per un risultato finale oscuro, asfissiante e decisamente distruttivo come non mi capitava di ascoltare da molto tempo.La prestazione dei musicisti è esente da qualsiasi pecca, la registrazione preziosa nel saper esaltare tutte le componenti del magma sonoro, la musica una lenta discesa verso gli abissi nei quali gli(mai monicker fu più indovinato) ci conducono per mano per mezzo di rallentamenti sulfurei, accelerazioni brutali, groove "maledetto", e, soprattutto, arrangiamenti di classe cristallina capaci di distinguere questo album dalla massa delle uscite estreme che, quotidianamente, invade il mercato.La capacità più grande che hanno gli spagnoli è quella di rendere labile il confine tra i due generi che ci offrono: la loro proposta, infatti, è musica estrema, non è solo black metal o solo death metal, è pura violenza canalizzata nei solchi di un approccio ragionato e, pertanto, ancora più inquietante, è pura essenza del male messo in note con una maestria che nomi ben più noti di quello dei Nostri non sono più in grado di fare da tanto tempo.Certo, siamo solo al cospetto di un EP e di una proposta non rivoluzionaria (giusto per darvi una dritta vi indico il nome dei Deathspell Omega come riferimento), ma la qualità ed il valore di un album come questo sono, a mio modesto parere, assolutamente fuori discussione tanto che vi invito, caldamente, a cercare di procurarvi una copia die di godere della sua forza iconoclasta e del suo malsano alone di oscurità.Una sorpresa davvero molto gradita!