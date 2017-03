La Legione Romana di stanza in Canada si è rimessa in marcia.Il passo dei legionari è martellante e la loro avanzata imponente e, ovviamente, marziale.Non stupisce, infatti, che gliabbiano scelto questo immaginario per accompagnare le propria proposta musicale, fondamentalmente un Death Metal mai troppo esasperati e dai marcati toni epici tinteggiati da passaggi orchestrali che rendono il tutto più arioso e cinematografico, un po' alla maniera di quanto fatto, ad esempio, da Bal-Sagoth o Therion.Certo, che uno dei fautori nell'intraprendere questo concept lirico e visuale abbia chiare origini italiane, ha avuto la sua importanza, e mi riferisco al ruolo svolto, oramai da anni vocalist dei Kataklysm. Sono proprio questi ultimi a costituire l'ossatura degli, dove oltre a Iacono, ritroviamo il chitarrista, il bassista(ma neglisi propone alla chitarra) e il batterista(subentrato a Max Duhamel in entrambe le formazioni appena citate), tutti membri degli attuali Kataklysm, cui si aggiunge al bassoQualche ordine impartito in maniera secca e autoritaria qua e là, suoni di combattimenti e squilli di tromba trionfali riescono a dare un tocco "beligerante" ai pezzi, senza risultare pacchiano o pretestuoso, come lasciano a intendere sin da subito l'epicheggiante opener "" e poi una frontale "" o l'altrettanto devastante "", ma anche la conclusiva "", corale e anthemica, con tanto di passaggi declamati in italiano, lascia il segno.Tutti quelli che aveano apprezzato i precedenti "Romulus" e "Caligula", non potranno sicuramente ignorare questo "", incentrato sulla Seconda Guerra Punica combattuta da Romani e Cartaginesi, e che mostra deglisempre più compatti, convinti e convincenti.Se poi a scuola, avevate preso dei brutti voti nelle interrogazioni di Storia sulle (barbose) vicende dell'Antica Roma o in occasione delle (temute) verifiche di Latino, e preferite girarci al largo.. vi potrei pure capire.Ma - e il sottoscritto non era certo un secchione - io la penso diversamente.