No.. nessuno zombie che ci corre dietro, in compagnia degli Abattoir.E nemmeno nuove e inedite pulsazioni musicali Speed & Thrash per gli, infatti, gli svedesi tornano con un nuovo album, il terzo per la cronaca, senza mai allontanarsi dal più classico Heavy Metal ottantiano.Ciononostante "" qualche novità ce la presenta, con Christoffer Svensson, bassista e cantante del gruppo sin dagli esordi, che scopriamo essere stato sostituito al basso dae dietro al microfono da, per un avvicendamento tutto sommato indolore.L'ascolto dell'opener "" richiama gli Enforcer, che prima di loro hanno intrapreso un percorso musicale simile, ma rispetto ai più famosi connazionali, glihanno un marcato appeal seventies e in odore di Thin Lizzy e Heavy Load, un po' come i compagni di etichetta High Spirits (progetto in solitaria dell'iperattivo Chris Black). Quindi nulla da stupirsi se poi con "" e soprattutto su "" emergono con prepotenza le pulsazioni Hard Rock, quelle stesse che caratterizzano la vivace e catchy "".Se un pezzo come "" potrebbe essere stato scippato dal repertorio del Bruce Dickinson solista, a dispetto del titolo, "" non è invece una cover del classico dei Saxon, ma resta uno degli episodi più in debito con la N.W.O.B.H.M. di tutto l'album, assieme a "", dove glimettono ben in pratica la lezione appresa da Saxon, Iron Maiden e (primi) Def Leppard.Glirestano saldi sulle loro posizioni, quelle raggiunte con i precedenti lavor, senza cedere terreno ma nemmeno fare chissà quali progressi.