Se la mia ormai un po’ ottenebrata memoria non m’inganna, fu proprioai tempi dell’uscita del loro esordio a definire lo stile degli” e oggi a venticinque anni da quell’impareggiabile opera d'arte tale descrizione appare adatta anche per esplicitare il contenuto di questo nuovo “”., perché il suono è innervato dalla grinta delle chitarre e dalle pulsioni ritmiche,perché non si “accontenta” di allinearsi alla grande tradizione delmelodico e alla storia del gruppo (e potrebbe farlo tranquillamente …) eper quel gusto “radiofonico” fresco e vaporoso, capace altresì di non scadere nel manierismo e nella stucchevolezza.Il ritorno delconserva il suo nobile marchio e non per questo appare “nostalgico”, e un po’ com’era già accaduto con “”, ci riconsegna un gruppo artisticamente molto “maturo”, dotato di una radiosa capacità di scrittura e di non comuni dotazioni espressive, concentrate in un dinamico e avvolgente miscuglio sonoro, ben lontano dalla banalità di troppa musica contemporanea.Un disco che, come si dice in gergo, “cresce con gli ascolti” e che dopo una reiterata applicazione decido di collocare, in un’ipotetica classifica di merito, appena dietro il suddetto albo della, il quale però godeva anche del cosiddetto “effetto sorpresa”.Arrivati a questo punto, non ci si può sottrarre dal commentare la prova di chi è spesso ancora oggi ricordato quasi esclusivamente per aver marchiato a fuoco un capolavoro come “” dei Signal … ebbenenon sarà più invidiata per la laringe esplosiva di “quell’altra vita”, ma merita di essere comunque ammirata per le sue spiccate virtù interpretative, accresciute negli anni e oggi davvero encomiabili.E allora via ad alcune suggestioni d’ascolto, partendo da brani più “facili” come “” (a cui manca solo un pizzico dinel), la vagamente Whitesnake-”, “” che invece evoca Dokken e Winger, la sfarzosa “” (un misto di World Trade e Def Leppard), le accattivanti “” e “”, e lo”, dalla presa emotiva istantanea e coinvolgente.Tra i momenti che richiedono, forse, un pizzico di maggiore attenzione, inserisco l’interstellare di “” e “”, la drammatica catarsi sentimentale di “” (con qualcosa di CSN & Y negli impasti vocali!) e la sofisticata “”, tra Styx e Kansas.L’ultima annotazione la riservo alla produzione, a quanto pare criticata da ampie frange della “comunità melodica” …, forse non siamo all’altezza della maestria dio dei mezzi dell’Interscope, e tuttavia l’album “suona” più che dignitosamente, senza svilire oltremodo il lavoro di unache mantiene intatta tutta la sua scintillante integrità artistica.