“I keep this album as a good example of a modern metal record but don’t want to categorize any more. All tracks are produced and arranged in a very cool way and the sound is modern, punchy and powerful. Listening this you feel happy and energetic at the same time.”

Parola didei Finnvox Studios di Helsinki. E se lo dice lui...Probabilmente questonon mi fa gridare al miracolo tanto quanto lo storico produttore finlandese, ma è di certo un buon album partorito da una band italiana che, con fatica e pazienza, si è ritagliata negli anni consensi sempre più ampi anche al di fuori del Belpaese (il tour con Lordi e Tarja vale più di mille parole).Il nuovo full-length dei triestini prova a dare una lettura moderna di un genere (il power sinfonico con voce femminile) che ha un gran bisogno di una ventata di aria fresca, e lo fa con passione e buona volontà, doti che è giusto premiare in questa sede.Chiudiamo un occhio sul fade-in della titletrack e arriviamo alla sostanza, fatta di un modern metal melodico giocato sul contrasto tra le voci di(molto bravi entrambi) e con l'elettronica in evidenza. Le timbriche dance, il buon groove e il riffing serrato diinpreludono a, lento dalla corposa componente elettrica (come evidenziato dalla coppia di assoli synth e chitarra), con il pianoforte suonato dalla cantante in primo piano. Si prosegue con le sonorità cinematografiche e progressive di, prima di, traccia da headbanging che ha molto dei Nightwish nell'arrangiamento sinfonico.ha pochi fronzoli, e brilla per le linee vocali sempre incisive e ficcanti, mentreconvince a metà: le onde del mare, il beat di drum-machine, il pianoforte e la voce soffusa fanno presagire un'elegante ma scontata ballad che risente positivamente della virata elettrica dal terzo minuto in avanti. L'elettronica rientra a gamba tesa in, e ne beneficiano così tiro e groove del brano. L'up-tempo(ancora assimilabile ai Nightwish di) sfocia nella breve, una2.0 dalle tentazioni elettriche/sinfoniche.Ben fatto: ora non fateci aspettare altri quattro anni per ascoltare la prossima fatica discografica...