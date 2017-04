Terzo giro di giostra per gli, tornati a distanza di due anni con "", un disco che non sposta di molto il loro stile originale a base di punk, rock, goth e spruzzate di black metal. Potremmo anche chiuderla qui ma visto che sono profumatamente pagato ed ogni riga in più mi vale oro, prestigio e birra, vi racconto qualcos'altro.Intanto, per chi non conosce la band (comunque molto underground), mi auto-cito incollando quanto scritto in occasione del loro disco d'esordio:."Alla luce del nuovo "" questa descrizione grosso modo vale ancora ma, a ben vedere (o meglio, sentire), la musica del quartetto si è fatta più accessibile, meno arrabbiata, arrangiata con più cura anche se leggermente monotona. Gli Alfahanne hanno infatti sgrezzato le parti più crude e nervose (leggi black metal) ed aumentato gli inserti melodici, diventando di fatto maggiormente fruibili anche ad ascoltatori non propriamente metal-oriented. Il cantato in lingua madre è rimasto, anche se più pulito ed "educato", la loro immagine da "maledetti" tutti tatuati con eyeliner e nastro isolante sui capezzoli pure, e anche la loro personalità non è in discussione ma... qualche tastiera in più e qualche soluzione goth-piaciona utilizzata in maniera maggiore è indubbia. La freschezza dell'esordio discografico era già svanita col precedente "" (molto meno convincente) e per evitare giustamente di ripetersi, i quattro hanno aggiustato leggermente il tiro, comunque mantenendo un pessimismo, un alone nero di fondo ben presente. Anche la loro etichetta ora li descrive come "swedish rock" e sottolinea come questo disco sia un nuovo inizio, un nuovo punto di partenza.Dove arriveranno non lo so, certo l'ascolto di "" è piacevole nelle sue atmosfere dark e potete metterlo tranquillamente in macchina a farvi compagnia. Se non li avete mai ascoltati potrebbero intrigarvi.