Oh, niente da fare: avrò abbozzato una dozzina di, ma le mie mediocri doti letterarie non mi hanno permesso di concepire nulla che mi garbasse quanto quello dellaOnore al merito… ed ecco a Voi:”.Ebbene, se un domani il buondovesse invaghirsi di una simile, balzana idea, e decidesse di farne un film, avrebbe già pronta la colonna sonora.Grazie alla fervida immaginazione dello svizzero-americano, mastermind del progetto, possiamo infatti aggiornare l’elenco delle commistioni musicali improbabili. Da oggi andrà ricompreso nel novero l’impuro matrimonioImprobabile sì, ma tutt’altro che inefficace alle orecchie del sottoscritto. A dispetto di un approccio non scevro da diffidenze, mi sono lasciato ben presto affascinare da una miscela ancora perfettibile, eppur già oggi in grado di rappresentare un refolo di aria fresca in un panorama, quello del metal estremo, sempre più afflitto da raffiche di uscite superflue.La sovrapposizione dei due generi, quantomeno negli episodi più significativi (la, “” e “”, con ogni probabilità la mia favorita) funziona a meraviglia e non suona affatto forzata, oltre a possedere una carica evocativa non indifferente.D’altra parte non capita spesso di vedersi teletrasportati, nel giro di pochi istanti, da un campo di cotone dellabruciato dai raggi del sole ad una foresta norvegese illuminata da una pallida luna…Purtroppo, ottimi brani come quelli ora citati condividono il proscenio con altri meno positivi. Ad esempio, ho trovato piuttosto fine a se stesso il trittico “” I, II e III, composto da episodi slegati dal contesto -parliamo di due strumentali e di un delirio- che, almeno nelle intenzioni, avrebbe dovuto accordare varietà e respiro alla. Nella realtà, invece, finisce per sfilacciare l’ordito di un’opera che, vista l’esigua durata, non abbisognava affatto di diversivi.”, in ultima analisi, può venir inquadrato come trampolino di lancio per una creatura sonora cui vanno riconosciuti evidenti crismi di originalità, ampi margini di miglioramento e, perché no, discrete velleità commerciali.I puristi delprimigenio evitino glicome la peste polmonare; ai lettori più curiosi e “fighetti” -spero perdonerete l’utilizzo dell’orrido vocabolo-, invece, consiglio senz’altro un ascolto., da ultimo, ci faccia un pensierino: potrebbe uscirne un filmone.